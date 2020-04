Co w TV w weekend? Propozycje telewizyjne na weekend 04.-05.04. Dużo dobrego w Telewizji WP

"Pokochaj lub sprzedaj" - sobota 4 kwietnia, godz. 11:00, Telewizja WP

"Zjawiska nadprzyrodzone" - niedziela 5 kwietnia, godz. 20:00, Telewizja WP

"Dance Dance Dance", odc. 5 - sobota 4 kwietnia, godz. 20:00, TVP 2

Ostatni odcinek tanecznego show TVP przed zawieszeniem z powodu pandemii koronawirusa. Na parkiecie zaprezentują się duety. Anna Kaczmarczyk i Mateusz Łapka odtworzą choreografię z utworu "Lose Control" w wykonaniu Missy Elliott, a Rafał i Krzysztof Jonkisz zatańczą do "Shake a Tail Feather" z filmu "Blues Brothers". Z kolei Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz zatańczą do nastrojowego utworu "Let It Go" Jamesa Baya, a Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański do "Scream & Shout" will.i.ama i Britney Spears.