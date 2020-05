Co w TV w weekend? Propozycje telewizyjne na 9-10 maja. Dużo dobrego w Telewizji WP

"Światowe kraksy" - sobota 9 maja, godz. 16:00, Telewizja WP

Gdyby nie nagrania z kamerek i monitoringu, nikt by nie uwierzył, że to wydarzyło się naprawdę. "Światowych kraks" to przegląd najbardziej niesamowitych zdarzeń zarejestrowanych na drogach całego świata. W najnowszym odcinki zobaczymy wstrzasające wypadki m.in. z dróg w USA, Polsce, Islandii, Francji, Szwecji, Australii i Chinach.