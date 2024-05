Co w maju w FX i FX Comedy? Jest powrót wielkiego hitu

Patrząc na majowy rozkład jazdy na kanałach FX i FX Comedy można dojść do wniosku, że widzowie raczej nie będą narzekać na różnorodne emocje i niespodziewane zwroty akcji. Pierwszą mocną pozycją jest siódmy sezon "9-1-1", który od 7 maja co wtorek o godz. 22:00 pokazywany jest na kanale FX. Ten serial pozwala widzom wejść w niedostępny świat służb ratowniczych, które działają w pocie czoła, by zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Fabuła serialu ukazuje fascynującą pracę zawodową bohaterów, która przenika się z pełnym wzruszeń życiem prywatnym.