Co się dzieje? Cichopek straciła kolejny program w TVP

W rozmowie "Faktem" reżyser programu Michał Dobrowolski powiedział: "Czasami między nimi iskrzy, ale nie uważam, że to źle, bo widzowie chcą emocji. Obie są bardzo ambitne i profesjonalne, ale te ich wypływają jeszcze bardziej, bo obie są matkami i nie chcą nikogo skrzywdzić. Ale to talent show i czasami trzeba komuś podziękować. I tu może właśnie budzić się niezadowalanie którejś z nich. Nie zmienia to faktu, że potrafią się pokłócić na śmierć i życie dla dobra którego z uczestników".