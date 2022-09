Co robi Królowa Życia po odejściu z telewizji? Ma nowy ambitny plan

W Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano o nowym widowisku - "Queen D. Stand-up Show". To właśnie Kaźmierska ma być jego bohaterką. Celebrytka tryska entuzjazmem, energią i dumą z nowego projektu. "No muszę się wam pochwalić, że będę robiła stand-upy. Ktoś, kto się lubi pośmiać, w Scenie Relax, w Warszawie i nie tylko, bo będziemy objazdówkę po Polsce robić. Tak, uciekłam z telewizji, za to poszłam do teatru!" - zapowiedziała gwiazda "Królowych".