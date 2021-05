Co robi były mąż Moniki Zamachowskiej? Możecie się zdziwić

Monika Zamachowska i Will Richardson poznali się w 1990 r. Ona miała tylko 18 lat, on był o kilkanaście starszy i miał żonę. Przyszła dziennikarka również była związana. Dlatego Polka i Amerykanin, którzy poznali się podczas jej wypadu do Anglii, przez długi czas wyłącznie korespondowali. Związali się po rozwodzie Richardsona, a w 1995 r. pobrali. Niestety, po trzech latach wspólnego życia małżonkowie podjęli decyzję o rozstaniu.