Kpili z polskich imigrantów. "Co ludzie powiedzą" z ostrzeżeniami

"Co ludzie powiedzą" to jeden z najpopularniejszych seriali z lat 90. Życie snobistycznej Hyacinthy Bucket, w którą wcieliła się Patricia Routledge i jej męża Richarda natychmiast zainteresowała widzów BBC One, gdzie emitowano show. Mimo upływu lat produkcja wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem.