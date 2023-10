Co łączy "Znachora" i "Downton Abbey"? Twórcy ujawniają kulisy filmu Netfliksa

- Wypożyczaliśmy z Londynu, z Madrytu, z Wiednia i z Pragi. Zaopatrywaliśmy się w wypożyczalni, z której brano kostiumy do serialu "Downton Abbey", z czego naprawdę bardzo jestem zadowolona, bo to są bardzo piękne rzeczy - cieszy się Małgorzata Zacharska. - Mieliśmy pokazać piękny, bogaty świat, co ustawia nam cały film, bo pokazujemy, że to, co stracił ten nasz profesor Wilczur, było takie wspaniałe. To rodzi emocjonalną reakcję widza.