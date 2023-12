Co czuła Diana, odrzucając oświadczyny kochanka? Researcherka tłumaczy

"The Crown" irytuje niektórych widzów nazbyt swobodnym podejściem do faktów i bujną wyobraźnią autorów. W szóstym sezonie ten zarzut odnosi się głównie do miłosnego wątku Diany i Dodiego. Dokumentalistka Annie Sulzberger, która wraz z zespołem zbierała dla scenarzystów materiały, nie ma sobie nic do zarzucenia.