Cliff Simon nie żyje. Popularny aktor serialowy miał 58 lat

"Niewielką zaletą tej tragedii jest to, że robił jedną z rzeczy, które kochał najbardziej i odszedł na plaży w pobliżu wody, która była dla niego świątynią. Wiem, że to szok dla nas wszystkich, ale mamy nadzieję, że w tej chwili uszanujecie naszą potrzebę prywatności" - czytamy.

Pochodzący z RPA Cliff Simon zyskał sławę w showbiznesie dzięki swojej roli Lorda Baala w "Gwiezdnych Wrotach". Przygodę z aktorstwem rozpoczął, gdy zaczął występować jako członek trupy teatralnej w różnych produkcjach scenicznych, co ostatecznie doprowadziło go do roli w Moulin Rouge w 1989 r. Pojawiał się w takich produkcjach jak m.in. "Egoli - Place of Gold", "Nash Bridges", "Agenci NCIS" czy "Zabójcze umysły".