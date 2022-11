Clarence Gilyard Jr. nie żyje. Wszyscy pamiętają go z kultowego serialu

- Profesor Gilyard był latarnią światła i siły dla wszystkich wokół niego. Kiedykolwiek pytaliśmy go, jak się ma, radośnie oświadczał, że jest "szczęśliwy". Ale naprawdę to my mamy szczęście być jego kolegami i uczniami przez tyle lat. Kochamy cię i będziemy bardzo za tobą tęsknić, profesorze G! - powiedziała Heather Addison, przewodnicząca wydziału filmowego w UNLV.