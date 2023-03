Ciężarna Roksana z "Rolnik szuka żony" w szpitalu. Pokazała zdjęcie talerza

Przypomnijmy, że Roksana była uczestniczką ósmej edycji "Rolnik szuka żony", gdzie szukała miłości, wysyłając list do Stanisława. Przystojny i majętny rolnik nie tylko nie wybrał Roksany, ale też żadnej innej kandydatki. Nie zdradzając nikomu, co myśli i co czuje, podziękował dziewczynom za udział w programie. Uczestniczka nie czuła się dotknięta, zawsze wypowiadała się o tym doświadczeniu w samych superlatywach. A niedługo potem... znalazła miłość.