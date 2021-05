Ciężarna Halejcio przeżyła koszmar. Odwiozła ją karetka na sygnale

"Aby jednak miło zakończyć ten niezwykle stresujący dzień... chciałam wam pokazać, co wybrałam do pokoiku naszego malucha. Może coś z tych rzeczy zainspiruje również przyszłe mamy. Jak wiecie, uwielbiam urządzać wnętrza, ale tutaj miałam nie lada wyzwanie! W końcu ma być to wyjątkowa przestrzeń dla najważniejszego człowieka w moim życiu 💜" - ekscytuje się aktorka.