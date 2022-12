Cichopek, Kurzajewski i jego eks Paulina Smaszcz idą na noże. "Miarka się przebrała"

Gdy Cichopek i Kurzajewski pokazywali całej Polsce swoje szczęście, Smaszcz, która rozwiodła się z dziennikarzem dwa lata wcześniej, wypowiadała się o relacji mocno krytycznie. Doszło do słownej przepychanki między byłymi, ale zdało się to na nic. Smaszcz nie tylko nie umilkła, ale nawet wybrała się w odwiedziny do byłej teściowej, co zakończyło się zgłoszeniem sprawy na policję jako wtargnięcie i nękanie.