Cichopek i Kurzajewski ogłosili na antenie, że są parą. Medioznawcy: "Telewizja publiczna upadła nisko"

- Dawniej ogłaszanie w telewizji publicznej, że jest się z kimś w związku, to był ekshibicjonizm nie do pomyślenia i nie do zaakceptowania. Przypadek, o którym rozmawiamy, świadczy o tym, jak nisko upadła publiczna telewizja - powiedział prof. Maciej Mrozowski, medioznawca z UW w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.