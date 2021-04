Ciąża unieruchomiła Zborowską. Musiała zrezygnować z pracy

Zofia Zborowska niedawno ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka . Na jej instagramowym profilu pojawiło się pełne humoru zdjęcie z zaokrąglonym brzuszkiem. Jednak ciąża okazała się mniej zabawna. Przyszła mama opowiedziała o problemach zdrowotnych, które ją dotknęły . Okazało się, że cierpi na nadkrzepliwość krwi, co jest niebezpieczne w jej stanie. Zborowska, aby funkcjonować normalnie, musi rozrzedzać sobie krew lekami podawanymi dożylnie. A to oznacza codzienne zastrzyki.

- Została u mnie zdiagnozowana choroba krwi przez moją wspaniałą panią doktor. Mam turbo farta, że ona to odkryła, bo nie wiem, jak by to się mogło skończyć. Sprawdźcie sobie w Internecie, co to jest trombofilia lub zespół antyfosfolipidowy i zbadajcie, czy macie coś takiego, czy nie. Trombofilia to jest wrodzona choroba, a zespół antyfosfolipidowy jest czymś nabytym - mówiła na InstaStory.