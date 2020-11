Chwyciła za dozownik z bitą śmietaną. Właścicielom nie było do śmiechu

W finałowym odcinku 21. sezonu "Kuchennych Rewolucji" Magda Gessler wróciła do stolicy. Na Targówku spotkała dwóch braci, którzy po latach pracy w cudzych restauracjach, postanowili otworzyć własną. Myśleli, że znają przepis na sukces: najprościej, w miarę tanio, to co robimy sobie w domu. Nie wyszło.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Magda Gessler w finałowym odcinku "Kuchennych Rewolucji" dla TVN (TVN, Fot: Tomasz Urbanek, East News)