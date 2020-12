Christopher Nolan krytykuje Warner Bros. i HBO Max. "To najgorszy serwis"

Powyższe działania wywołały spore oburzenie w świecie filmowym. Część z nich twierdzi nawet, że 3 grudnia 2020 r. zapisze się w kalendarzu jako dzień, w którym oficjalnie upadło kino. Do coraz szerszej krytyki przyłączył się Christopher Nolan , który nie szczędził gorzkich słów.

- Jest wokół tego wiele kontrowersji, ponieważ nikogo o tym nie uprzedzili. Tu chodzi o to, jak traktuje się filmowców, gwiazdy i ludzi, którzy dużo włożyli w te projekty. Zasłużyli na poinformowanie, rozmowę o tym, co się stanie z ich pracą - wyznał twórca trylogii “Mrocznego Rycerza” w rozmowie z ET Online.