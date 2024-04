Christine Quinn z show Netflixa boi się swojego męża. Twierdzi, że sfingował próbę samobójczą

Christian Richard opuścił areszt za kaucją, ale wrócił do niego dobę później po tym, jak złamał zakaz zbliżania się do żony. Dwa tygodnie później, jak donosi Page Six, złożył pozew o rozwód, powołując się na "różnice nie do pogodzenia". Zamierza walczyć o przyznanie pełnych praw do opieki nad trzyletnim synem.