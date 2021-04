Choroba przerwała wspaniałą karierę. Wszyscy kojarzą jego głos

Włodzimierz Szaranowicz to jeden z najbardziej znanych polskich komentatorów sportowych. Po latach pracy w mediach musiał zakończyć karierę. Jego głos znali widzowie najważniejszych wydarzeń sportowych. Najbardziej znany był jako ekspert od sportów zimowych i lekkoatletyki. Niestety z powodów zdrowotnych Szaranowicz zmuszony był przerwać karierę. Miał wtedy 70 lat.

O swojej chorobie Szaranowicz opowiedział w rozmowie z TVP. W 2019 r. komentator opowiedział o swoich dolegliwościach: - Nagle zacząłem wolniej kojarzyć, nie znosiłem stresu, uciekałem przed nim. Nie znam na tyle źródeł choroby. To może być genetyczne. Przypominają mi się teraz pewne zachowania mamy, która nie była tego świadoma, a najprawdopodobniej na nią cierpiała. Ja nie chciałbym nikogo obwiniać, bo to zbyt proste.

– Pierwszą reakcją było przeczytanie takiego podręcznika, który wydał Kuba Sienkiewicz. On jest lekarzem neurologiem, oprócz tego, że jest znakomitym piosenkarzem i poetą. Teraz nie chcę wiedzieć, jak się to będzie rozwijało – wspomniał Szaranowicz. Choć nigdy oficjalnie nie powiedział, na jaką chorobę cierpi, książka, o której mowił, to "Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona".