Choroba i zniknięcie syna. Grechuta nie miał łatwego życia

Marek Grechuta przyszedł na świat 10 grudnia 1945 r. Wielu określało go jako wybitnego artystę. Popularność zdobył jako kompozytor, poeta uzdolniony malarsko. Prywatnie jednak Grechuta nie miał najweselszego życia. We wczesnym wieku bardzo mocno przeżył rozstanie swoich rodziców. Potem za klęskę życiową uznał rozstanie z Haliną, swoją pierwszą wielką miłością. Między innymi z tego powodu w czasach studiów u artysty pojawiły się objawy choroby afektywnej dwubiegunowej, która towarzyszyła mu do końca jego dni.