"Chłopaki do wzięcia" czerpią z programu niemałe korzyści. Są zasadnicze wątpliwości

"Chłopaki do wzięcia" to program o samotnych mężczyznach ze wsi i małych miejscowości, którzy, mimo wszelkich przeciwności losu, nie rezygnują z marzenia o miłości. Ich losy widzowie Polsat Play śledzą już od 2012 r., przez kolejne 24 sezony. Jednym z ulubieńców jest Krzysztof Dzierżonowski "Bandziorek", który miał problem z alkoholem, ale odstawił go, kiedy zakochał się w Danucie. Wybranka, podobnie jak partner, nie miała łatwego życia.