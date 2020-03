"Chirurdzy": Odejście Alexa Kareva zszokowało fanów. Twórczyni serialu i Ellen Pompeo komentują

W ciągu 16 sezonów "Chirurgów" zdarzały się nietrafione pomysły, ale jeszcze żaden nie wzbudził takiej wściekłości, jak sposób odesłania Alexa. Oto jak twórczyni to wyjaśnia. Uwaga, tekst zawiera spoilery.

Choć Justin Chambers opuścił "Chirurgów" już w listopadzie, dopiero najnowszy odcinek, "Leave a Light On", napisany przez Elisabeth R. Finch i wyreżyserowany przez Debbie Allen, wyjaśnił, gdzie znikł Alex Karev, obecny na ekranie od początku serialu. I powiedzieć, że fani nie są szczęśliwi, to nic nie powiedzieć.

Chirurdzy sezon 16 – co się stało z Alexem Karevem?

Nie dość że Alex zamilkł na wiele tygodni, to jeszcze zachował się mało elegancko, bo dosłownie znikł z życia swojej żony Jo (Camilla Luddington), a także Meredith Grey (Ellen Pompeo), Richarda Webbera (James Pickens Jr.) i Mirandy Bailey (Chandra Wilson), wszystkim wysyłając listy. Chambers nie pojawił się na ekranie w ogóle, ale usłyszeliśmy go, jak wyjaśnia całą sytuację.

Okazało się, że wrócił do swojej byłej żony Izzie (Katherine Heigl, niewidziana w serialu od 2010 roku), z którą ma dwójkę 5-letnich dzieci: chłopca o imieniu Eli i dziewczynkę, Alexis. Dzieci urodziły się z zamrożonych wcześniej embrionów i Alex nie miał o nich pojęcia. Ale teraz doszedł do wniosku, że chce być z nimi i wciąż kocha Izzie. Dlatego postanowił z nimi zostać i zamieszkać na farmie w Kansas. Jo dostała na pożegnanie papiery rozwodowe i przeprosiny za to, że nie był w stanie pożegnać jej osobiście.