Chiny wprowadzają egzaminy dla dziennikarzy

"Władza MUSI dysponować własnym, niezależnym kanałem informacyjnym. Wybrana grupa polityczna ma prawo, a nawet musi mieć dostęp do dysponowania narodowym, publicznym środkiem, by po prostu móc skutecznie działać. Media publiczne muszą być z natury swej polityczne i żądanie ich "apolityczności" oznacza niezrozumienie logiki funkcjonowania demokracji. Media publiczne, a poprawniej – media "rządowe" NIE są, co do zasady, od "kontroli władzy". Media publiczne to media rządowe, i są to jak najbardziej media "polityczne". Oczekiwanie ich "apolityczności" jest dysfunkcjonalne i nielogiczne. Mają służyć suwerenowi i wybranym przez niego każdorazowo przedstawicielom do sprawnego rządzenia państwem".