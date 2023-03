Chińska propaganda: Chiny i Rosja zapewniają stabilność świata

– Chiny uważają, że sojusz z Rosją jest z punktu widzenia ich interesów kluczowy. Chiny są konsekwentne - czego by Rosja nie zrobiła, to ten sojusz będzie kontynuowany. Im bardziej USA naciskają na Pekin, żeby ten się od Putina odciął, tym bardziej Chiny z Rosją współpracują. Sygnał z Pekinu dla Kremla jest jasny: "róbcie w Ukrainie to, co musicie, choć ta wojna nie jest wcale po naszej myśli; jesteście ważnym graczem, nie damy wam zginąć i będziemy dalej w wami współpracować". Chiny rzeczywiście chcą być stroną negocjującą pokój, choćby poprzez presję ekonomiczną – kończy ekspert.