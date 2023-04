Chciał, by chłopiec "possał mu język". Młynarska komentuje

Powiedzieć, że nagranie z Dalajlamą, budzi niesmak, to mało. Dla wielu jest po prostu obrzydliwe, o czym internauci dają znać w licznych komentarzach w mediach społecznościowych. Pod koniec wielkanocnych świąt trudno było przegapić to krótkie nagranie, które pokazywały niemal wszystkie portale. Widać na nim, jak Dalajlama wita się z kilkuletnim chłopcem. Całuje go w usta, następnie przez chwilę stykają się czołami. Po chwili takiego "namysłu" Dalajlama odsuwa głowę po czym oświadcza "I possij mój język". Wystawia język, chłopiec śmieje się a następnie zbliża twarz do mnicha.