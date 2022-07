Serial tylko dla dorosłych. Ujawnili, jakie będą tam sceny

"Euforia" to jeden z największych hitów HBO. Serial o amerykańskich nastolatkach wyniszczających się alkoholem, narkotykami i toksycznymi relacjami stał się międzynarodowym przebojem, kasowym sukcesem i trampoliną do sławy dla wielu młodych aktorów i aktorek. Zendaya za swoją główną rolę zgarnia rekordowe nominacje do prestiżowych nagród. HBO idzie za ciosem i przygotowało nową, równie kontrowersyjną historię. "The Idol" z Lily Rose Depp i Abelem Tesfaye, czyli wokalistą The Weeknd.