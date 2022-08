Charlie Sheen przegrał proces. Będzie go to słono kosztować

Charlie Sheen już dawno temu przestał być znany ze swoich dokonań aktorskich. Jest kojarzony głównie z narkotykowymi i seksualnymi ekscesami. W 2011 r. zakaził się wirusem HIV. Stwierdził, że to wina kremu do twarzy, który zawierał zbyt dużo testosteronu. Ten z kolei nakręcał libido mężczyzny i pchnął go w szpony seksoholizmu. Swoją chorobę Sheen upublicznił w 2015 r. Przyznał wtedy, że spał z 25 kobietami, którym nie powiedział, że jest zakażony. Nie widział w tym nic złego, bo się zabezpieczał. Poza tym bał się szantażów.