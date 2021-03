Charlie Sheen odbił się od dna. Opowiedział o swojej mrocznej przeszłości

- Był taki moment, kiedy były dyrektor generalny CBS, Les Moonves, i jego najlepszy prawnik, Bruce, byli w moim domu i powiedzieli: “OK, odrzutowiec Warner jest zatankowany na pasie startowym. Wylatujemy za godzinę i jedziemy na odwyk, prawda?”. Jedyne co wtedy pomyślałem, to “Cholera, w końcu mam do dyspozycji samolot Warnera”. To wszystko, co usłyszałem. Gdybym mógł cofnąć czas, to wsiadłbym do tej maszyny. Ten gigantyczny zwrot w lewo doprowadził do bardzo niefortunnej serii publicznych i szalonych wydarzeń - wyznał po latach aktor.