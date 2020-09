Chabior jednak nie zostanie tatą. Zdementował plotki

Janusz Chabior na swoich profilach w mediach społecznościowych umieścił krótkie nagranie. Mówi w nim wprost - że nie będzie ojcem, choć krążyły plotki o ciąży jego żony, Agaty Wątróbskiej. Postanowił nagrać wideo, ponieważ do niego i do jego partnerki zaczęło docierać coraz więcej gratulacji. Tymczasem powodu do nich, jak się okazuje, nie ma. "Są wiadomości dobre i wiadomości niedobre, ale bywają też wiadomości wyssane z palca" - napisał aktor, a w filmiku poprosił o nieprzysyłanie gratulacji. To samo nagranie na swoim profilu udostępniła Wątróbska.