Cezary Żak o disco polo. Nie gryzł się w język

Muzyka disco polo od lat rozpala emocje. Nie tylko podczas słuchania, czy tańca, ale także w trakcie oceniania jej wartości. Dla jednych stała się wręcz dobrem narodowym. Przez innych uważana jest za najniższy z możliwych poziomów muzycznego doświadczenia. Cezary Żak nie kryje swojej niechęci do disco polo. Ale co innego go w niej denerwuje.