Cezary Sochacki nie żyje. Był dyrektorem zarządzającym Move TV

"Dziś rano zmarł mój ukochany Brat. Był ogromnym wsparciem, człowiekiem o wielkim sercu. BARDZO NAM GO BĘDZIE BRAK" - poinformowała Lidia Frankowska. "Do wszystkich, którzy go znali... pomyślcie dziś o nim ciepło. Nic już nigdy nie będzie takie samo…" - napisała Monika Sochacka.