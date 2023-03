Cezary Pazura w sentymentalnym nastroju. Pokazał zdjęcie z "13. posterunku"

- Z biegiem lat mężczyzna czuje się coraz mniej pewny siebie. Kiedyś to "co tam inni". A w tej chwili to już każde spojrzenie mojej żony w czyimś kierunku i uśmiechnięcie się do kogoś, jest dla mnie wyzwaniem: "Oho, tu się na pewno coś dzieje". Powiedziałem ostatnio Edytce, że powinienem pójść do psychologa i to przepracować, bo to się czasami staje nieznośne - zwierzył się w rozmowie z Izabelą Janachowską.