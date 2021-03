Pazura pokazał umięśniony tors. Fanom opadły szczęki

Pazura zdjął koszulkę i zrobił sobie selfie, a na jego profilu wysypała się lawina komentarzy. "O skubany", "Ciężko utrzymać taką formę. Szacunek", "Nic, tylko brać przykład, dobra motywacja" - to tylko niektóre z opinii internautów zachwyconych formą aktora. Trzeba przyznać, że wyrzeźbiona "klata" Pazury naprawdę robi wrażenie. Tym bardziej że odtwórca legendarnego Kilera wielkimi krokami zbliża się do sześćdziesiątki. I w tym przypadku okazuje się jednak, że wiek to tylko cyferki. Pazura swoimi bicepsami może zawstydzić niejednego 20-latka i zachwycić niejedną 20-latkę. Sam niedawno zresztą przyznał, że jego największą motywacją do dbania o swój atrakcyjny wygląd jest młodsza żona.