Cezary Pazura pokazał stare zdjęcie. "Z niebanalnej urody uszy mi zostały"

Cezary Pazura słynie z zabawnych, ciętych komentarzy. Zwłaszcza, jeśli odnoszą się do jego osoby. Aktor ma duży dystans do siebie i z humorem opowiada o swojej przeszłości. Tym razem cofnął się aż do dzieciństwa.

Cezary Pazury (akpa)