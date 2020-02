Cezary Pazura pokazał najmłodsze dziecko. Fani rozczuleni

Cezary Pazura wrzuciła na Instagrama rozczulające zdjęcie z najmłodszą córką. Internauci piszą: "Wygląd mamusi, humor tatusia".

Jasne, niektórzy mają więcej, ale Cezary Pazura nie jest ani influencerem, ani fit-modelką wrzucającą roznegliżowane fotki. Choć to mogłoby być akurat ciekawe.

Na Instagramie Pazury znajdziemy za to fotki z planu, zdjęcia żony, materiały promocyjne jego filmów oraz tony selfie.

Zdjęcia (aby zobaczyć drugie, kliknijcie strzałkę w prawo) zostały opatrzone odpowiednim komentarzem: "Córeczka mnie przystroiła. To chyba rzeczywiście mój styl" - napisał Pazura.

W komentarzach oczywiście zachwyty. "Wygląd mamusi, humor tatusia", "Ok, pierwsze zdjęcie to moja nowa tapeta na telefon", "Cudowna" czy "Duet idealny", "Wygląd mamusi, humor tatusia" – to tylko niektóre z nich. I trudno się dziwić.