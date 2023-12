Cezary Morawski potrafił zadbać o siebie jako dyrektor teatru. Brał kolosalne pieniądze

- Mamy z dawna oczekiwanego kandydata. Jak on się nazywa? A, Morawski. Nie zgadzam się na tak nieuczciwy konkurs. To wszystko było grubymi nićmi szyte. Nie powiem więcej, żeby nie jątrzyć, ale mam wrażenie, że to jest gest niszczenia tego teatru - oznajmił dziennikarz Krystian Lupa, jeden z członków komisji konkursowej.