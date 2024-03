Cezary Grochot zniknął z "Faktów". Co dzieje się z reporterem?

W ostatnim czasie wielu dziennikarzy Polsatu czy TVN rozstawało się z tymi prywatnymi stacjami, by dołączyć do nowego zespołu TVP Info. W styczniu Wirtualne Media pisały o transferze Patryka Kaźmierczaka i Magdaleny Fusiek, którzy spędzili kilkanaście lat w TVN-ie. Wcześniej do ekipy publicznego nadawcy przeszedł od lat kojarzony z TVN Zbigniew Łuczyński - najpierw prowadził "19.30", a od niedawna nowy program "Reporterzy". Z dużych transferów nie sposób nie wspomnieć o Pawle Płusce, wieloletnim reporterze "Faktów", którzy został kierownikiem głównego programu informacyjnego TVP.