Cena masła zbija z nóg. Bosacka pokazała zdjęcie

Katarzyna Bosacka od lat zajmuje się tematyką konsumencką. W telewizji i w internecie opowiada o tym, co warto kupować, na co zwracać uwagę podczas wyjścia do sklepu, jak nie dać się nabrać na marketingowe sztuczki. Jej najnowszy wpis dotyczy masła bez laktozy, które w jednym z osiedlowych sklepów w Warszawie kosztuje aż ponad 17 zł za kostkę. Czemu tak drogo? Bosacka wspomina o triku, na którym zarabiają producenci, a jednocześnie przez który tracą nieświadomi klienci.