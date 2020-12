Catie Lazarus nie żyje. Prowadząca talk show miała zaledwie 44 lata

O śmierci Catie Lazarus poinformowała najbliższa rodzina oraz jej współpracownicy za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Jesteśmy zdruzgotani przez wieść o śmierci naszej przyjaciółki, Catie Lazarus, wspaniałej dziennikarki i prowadzącej program 'Employee of the Month'. Przez ostatnie sześć lat tak dzielnie walczyła ze śmiertelnym rakiem" - napisała na Twitterze Miriam Gottfried z "Wall Street Journal".

Przez ostatnie kilka Lazarus była gospodarzem talk show "Employee of the Month", który nadawany był z Joe’s Pub w Teatrze Publicznym w Nowym Jorku. Jej gośćmi były takie osobistości jak m.in. Jon Stewart, Cynthia Nixon, Billy Crudup, Patti LuPone czy John Turturro. Catie w jednym z wywiadów z 2018 r. wyznała, że starała się zapewnić publiczności "zabawny, oczyszczający wieczór". Przyjaciele z branży twierdzili nawet, że "jeśli Stephen Colbert i Oprah Winfrey mieliby razem dziecko, byłaby nim Catie Lazarus".

ZOBACZ TAKŻE: Oni odeszli w 2020 roku

Lazarus mówiła, że wejście do show-biznesu zawdzięcza Tinie Fey, znanej aktorce i scenarzystce. Twórczyni "Wrednych dziewczyn" poznała Catie, studiującą wtedy psychologię, na jednej z imprez. Przeprowadziła dla niej szybką lekcję improwizacji i poleciła jej przyjrzenie się nowojorskiej scenie komediowej. Lazarus szybko porzuciła szkołę, by rozpocząć nową karierę. Dodatkowo pisała artykuły dla tak poczytnych periodyków, jak "The Atlantic", "The New York Times Magazine" i kilku innych.