Caroline Flack nie żyje. Kolega pokazał zapis ostatniej rozmowy

Caroline Flack, znana z brytyjskiej wersji reality show "Love Island", popełniła samobójstwo w wieku 40 lat. Zewsząd napływają kondolencje, a także apele, by w przyszłości zapobiegać takim tragediom.



Caroline Flack przed śmiercią otwarcie mówiła o swoich problemach psychicznych . Zmagała się z depresją. W jednym z wywiadów wyznała, że cierpiała na nią tuż po wygraniu tanecznego show "Strictly Come Dancing". O jej stanie wiedział Paddy McGuinness, który podzielił się zapisem fragmentu rozmowy, którą przeprowadził z przyjaciółką w Sylwestra.

McGuinness, brytyjski aktor, komik i prezenter znany m.in. z "Top Gear", wspierał Flack w trudnych chwilach. Ich ostatnia rozmowa na Instagramie zawierała m.in. słowa otuchy, których prezenterka bardzo potrzebowała. "Minie trochę czasu i będzie dobrze" - pisał do Flack, która przesłała całusy i dziękowała, że się do niej odezwał.

"Taka strata. Wszyscy jesteśmy delikatni, potrzebujemy ramienia do oparcia i odrobiny otuchy od czasu do czasu. Sprawdzajcie, co się dzieje z waszymi przyjaciółmi i członkami rodziny" – apelował McGuinness po stracie koleżanki.