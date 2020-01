Cameron Boyce zmarł w wieku 20 lat. Jego rodzice wciąż nie wierzą w to, co się stało

Cameron Boyce odszedł, gdy miał zaledwie 20 lat. Z jego nagłą śmiercią do dziś nie mogą pogodzić się jego rodzice. "To był tylko koszmar. Nie powinienem żyć dłużej niż mój syn" - wyznał w emocjonalnym wywiadzie ojciec zmarłego aktora.

Cameron Boyce zmarł nagle we śnie 6 lipca 2019 r. Jego śmierć bardzo mocno dotknęła rodzinę i jego fanów. Rodzice przyznali, że 20-latek chorował na padaczkę, więc nie wykluczano ataku podczas snu. Lekarze musieli jednak przeprowadzić sekcję zwłok .

Największy dramat przeżyli rodzice zmarłego 20-latka. Libby i Victor opowiedzieli w programie "The Doctors" o dniu, w którym dowiedzieli się, że ich syn nie żyje.

- Nadal w to nie wierzyłem. Nie było mowy, żeby to była prawda. To był tylko koszmar. Nie powinienem żyć dłużej niż mój syn - dodał.