Cały dom ma ustrojony królewskimi pamiątkami. Największa fanka Windsorów

Choć wielu może wydawać się, że w XXI w. monarchia to relikt przeszłości, nie brakuje też osób, które są zapalonymi fanami rodzin królewskich. Do tego grona zalicza się Margaret Tyler, znana w Wielkiej Brytanii największa kolekcjonerka królewskich gadżetów. W swoim domu ma ich ok. 15 tys.! Podobizny członków rodziny Windsorów towarzyszą seniorce w każdym kącie.