Były właściciel pumy Nubii zaskarża TVP. Rada Etyki Mediów przyznała mu rację

Weteran z Afganistanu Kamil Stanek w nielegalny sposób przetrzymywał pumę Nubię (zakupioną w Czechach) w swoim domu, zarabiając na wypożyczaniu zwierzęcia do teledysków i reklam. W 2019 r. obrońcy zwierząt skierowali sprawę do sądu, a kilka miesięcy później mężczyźnie odebrano pumę. Wtedy to materiał na ten temat zrealizowała TVP w programie "Alarm!".