Były partner Britney Spears zabrał głos. Stanął po jej stronie

Mężczyzna dodał, że najbardziej zirytował go fakt, że prawnik Britney, Samuel D. Ingham III, miał powiedzieć w sądzie, że jego klientka nigdy nie prosiła o zniesienie kurateli. - Pytała go 4-5 razy w ciągu tygodnia, aby zakończyć konserwatorium, ale zawsze znajdował jakąś wymówkę - wyznał. - Ingham używa słowa "formalnie". Co to w ogóle ma znaczyć, kiedy ktoś wydzwania do ciebie cztery razy w tygodniu z pytaniem "jak ma przerwać te piekło"? Mam nadzieję, że Britney ich wszystkie pozwie. Będę zeznawał, jeśli będzie trzeba - dodał były chłopak gwiazdy.