Taka postawa to rzadkość. Katarzyna Glinka pojawiła się na ślubie byłego męża

"Czasami terapeuci pomagają się rozstać w zgodzie. My z Przemkiem rozstajemy się w przyjaźni" - mówiła w jednym z wywiadów Katarzyna Glinka. Wygląda na to, że gwiazda "Barw szczęścia" i ojciec jej starszego syna nie tyle rozstali się w zgodzie, ale i utrzymują bliskie relacje do dziś. Do tego stopnia, że aktorka pojawiła się ponoć na ślubie swojego eks.