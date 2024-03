Były mąż Dagmary Kaźmierskiej założył nową rodzinę. "Ja jestem miłością jego życia"

"On nie będzie nigdy kogoś kochał mocniej ode mnie"

- Ona nigdy nie przeżyje z nim tego co ja. […] To nie będzie ta młodzieńcza, wielka, pierwsza miłość, która bardzo wiele lat przetrwała i która dała owoc miłości, dziecko. [...] To była duża miłość, prawdziwa miłość. Taka ogromna, taka szalona. To jest tylko raz. Ponieważ nasze serce jest jedno. […] I ono nie jest w stanie dwa razy tak zwariować, żeby całe serce było zagarnięte tylko dla jednej osoby - stwierdziła w wywiadzie.