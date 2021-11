"Było naprawdę ciężko". Benedict Cumberbatch zatruł się na planie nowego filmu Netfliksa

Najnowszy film Benedicta Cumberbatcha nosi tytuł "Psie pazury" (org. "The Power of the Dog") i będzie miał premierę 1 grudnia na Netfliksie. Akcja ekranizacji książki Thomasa Savage’a w reżyserii Jane Campion ("Fortepian") rozgrywa się w latach 20. XX w., a aktor wciela się w ranczera z Montany.