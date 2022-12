Byliśmy w cukierni Gessler. Ceny poszybowały w górę, a jakość obsługi w dół

Na test ciast w cukierni Gessler wybrałyśmy się z koleżanką przed południem w dzień powszedni z zamiarem zjedzenia ich przy stoliku. Już na wejściu uderzyło mnie to, że choć w pierwszym pomieszczeniu nie było wielu klientów, nikt z czteroosobowej obsługi się nami nie zainteresował. Dlaczego? Bo te cztery osoby, to było za mało jak na pełną salę liczącą w sumie ok. 20 stolików oraz osoby składające duże zamówienia świąteczne i ustalające menu z jedną z pracownic. Do tego do gablotki co jakiś czas podchodzili klienci z zewnątrz, zamawiający słodkości na wynos. Pracy dziewczyny miały dużo.