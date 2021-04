Byli razem przez 8 lat. Eks Brzozowskiego pokazała odważne zdjęcie

Rafał Brzozowski zdobył popularność, występując w "The Voice of Poland" w 2011 r. Choć nie dostał się do finału, świetnie wykorzystał swoje 5 minut. W 2017 r. zaczął prowadzić "Koło fortuny", ale wkrótce przeszedł do programu, który lepiej pasował do jego talentu, a więc "Jaka to melodia?".